Усик очолив рейтинг найкращих боксерів світу за версією The Ring, повторивши історичне досягнення Майка Тайсона

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик вийшов на першу сходинку в оновленому рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією The Ring.

На вершину рейтингу від авторитетного боксерського видання Усик піднявся після перемоги в реванші над Ентоні Джошуа.

Український боксер змістив з першої позиції чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF у найлегшому дивізіоні японця Наою Іноуе. На третьому місці залишився чинний володар титулу WBO у напівсередній вазі американець Теренс Кроуфорд.

Зазначимо, що Усик став першим боксером надважкої ваги від часів легендарного Майка Тайсона, якому вдалося очолити рейтинг The Ring незалежно від вагової категорії. До цього понад 30 років цей рейтинг не очолювали представники хевівейту.

У першій десятці також знайшлося місце для ще одного українця - Василя Ломаченка, який розташувався на шостій позиції.

Рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії від The Ring

1. Олександр Усик (Україна)

2. Наоя Іноуе (Японія)

3. Теренс Кроуфорд (США)

4. Еррол Спенс (США)

5. Сауль Альварес (Мексика)

6. Василь Ломаченко (Україна)

7. Дмитро Бівол (Росія)

8. Джош Тейлор (Велика Британія)

9. Джермелл Чарло (США)

10. Артур Бетербієв (Канада)

Раніше повідомлялося, що Усик "обскакав" володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі в рейтингу боксерів незалежно від вагової категорії видання ESPN.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring .

Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний . Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

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