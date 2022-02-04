Усик оцінив свій футбольний дебют: У 35 років збулася мрія дитинства

Боксер не розповів, чи братиме участь у наступних матчах турніру.

Чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик прокоментував свій дебют у професійному футболі.

35-річний боксер зіграв за житомирське "Полісся" в матчі з рівненським "Вересом" на виставковому турнірі Winter Cup 2022 у Туреччині. Усик вийшов на заміну на 77-й хвилині зустрічі та пробув на полі до фінального свистка. Команда боксера виграла з рахунком 2:1.

"Емоції зашкалюють. Коли тільки вийшов на поле, то було цікаво. Я вдячний команді, що мене досить тепло прийняли, потоваришували ми. Дякую тренеру та президенту, що запропонували. Я мріяв зіграти за професійну команду ще коли був маленьким, але пішов у бокс. А у 35 років збулася мрія дитинства.

"Полісся" - сила. Розмір бутс? 45,5, придбав у магазині. Отримав майже 20 хвилин на полі. Чи зіграю ще? Ні, секрети не розповім. Нехай буде інтрижка", - сказав Усик в інтерв'ю телеканалам "Футбол".

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