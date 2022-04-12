Усик оголосив про створення благодійного фонду на підтримку України

Усик оголосив про створення благодійного фонду на підтримку України

Боксер активно допомагає співвітчизникам під час війни з Росією.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик продовжує активно допомагати українцям у війні з російськими окупантами.

35-річний спортсмен вирішив створити благодійний фонд Usyk Foundation. Його метою буде підтримка захисників України та людей, які постраждали від війни.

"Дорогі друзі, всім доброго дня. Моя команда та я зробили фонд, який буде допомагати людям, що залишились без житла та яким потрібна допомога. Ми будемо допомагати теробороні, воїнам ЗСУ.

Всім хочу побажати здоров’я, щастя та радості. Давайте молитися і все у нас буде слава Богу. До перемоги - разом", - сказав Усик у відеозверненні.

Раніше повідомлялося, що Усик зробив патріотичну зачіску перед реваншем проти Джошуа.

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