Усик - окупантам: Ви боретеся з нашими жінками, дітьми, старими людьми і при цьому брешете цинічно, що це якась "спецоперація"

Усик - окупантам: Ви боретеся з нашими жінками, дітьми, старими людьми і при цьому брешете цинічно, що це якась "спецоперація"

Боксер спробував достукатися до громадян країни-агресорки.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик, який нині захищає територіальну цілісність України від окупантів, записав відеозвернення, у якому підтримав український народ, а також звернувся до росіян.

"За 17 днів війни Російська Федерація знищує наші міста. Рівняє їх із землею під приводом боротьби з фашизмом. Ви боретесь з нашими жінками, дітьми та старими людьми. Руйнуючи наші лікарні, школи та цілі міста. При цьому цинічно брешете і продовжуєте брехати, що це якась спецоперація і те, що ваші стрілки стріляють по військових базах.

Великий розрив уже йде. Наші 2-3 покоління мінімум вже розлючені на вас за ваші дії. Ви знаєте, люди, Господь чинить опір гордим людям і він сприяє тим, хто любить, хто дарує любов. І він противиться тим, хто змушує кохати. Ми на своїй землі. На своїй православній українській землі", - зазначив Усик.

"Ми відбудуємо нашу Україну. Ми вкладемо всі засоби, які ми маємо, для відновлення нашої красивої, квітучої Неньки. Любі друзі. Ще раз хочу сказати кожному українцю, який став на захист своєї країни – дякую.

Будь ласка. Моліться Господу Богу за свою країну та свої душі. Наразі розпочався "Великий Пост". Я розумію, що складно тримати посаду або в принципі її неможливо на даний момент тримати. Але, моліться, будь ласка, перед кожним виходом із дому.

Військовим нашим, ЗСУ, теробороні та всім тим хлопцям, які захищають нашу країну. Хлопці! Якщо хтось із вас вдається до Всевишнього, Господа нашого Ісуса Христа в житті, будь ласка, звертайтеся до нього і він нам обов'язково допоможе.

Тому що він бачить, він бачить те, що відбувається і він нас обов'язково захистить. Тому що ми молимося, і все в нас буде. Слава Богу! Хлопці! Слава Богу за Україну! Усім добра", - додав він.

Раніше Усик запустив продаж лінії одягу на підтримку постраждалих від війни.

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