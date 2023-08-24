Усик отримав подарунок від воїнів ЗСУ на пресконференції перед боєм з Дюбуа (відео)

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик напередодні поєдинку з британцем Даніелем Дюбуа отримав подарунок від бійців ЗСУ – ікону Божої Матері.

Презент вручили Усику на офіційній пресконференції за два дні до чемпіонського бою. Особливість цієї ікони в тому, що вона написана на дошці з ящика для снарядів, якими українські військові боронили Бахмут від російських окупантів.

"У нас є особливий подарунок для Олександра Усика. Його внесок був визнаний Збройними Силами України. Особлива річ – ікона Богоматері, написана видатним майстром Олександром Клименком, чиї шедеври зберігаються у Папи Римського, шведського короля Густава та президента Польщі Дуди.

Ікона виконана на дерев'яній дошці з ящика для снарядів, які використовували наші воїни, захищаючи Бахмут", – сказав промоутер українця Олександр Красюк.

Жінка, яка передала ікону, також розповіла Олександру побажання від воїнів ЗСУ.

"Сьогодні, 24 числа, коли в Україні День Незалежності, військові хотіли, щоб Олександр отримав цей подарунок. Зі зрозумілих причин ми знаємо, чому вони зараз не можуть бути тут і чому вони делегували мені цю місію.

Олександре, тобі це передали хлопці, з якими ти буквально декілька місяців тому був на передовій, в такі найважчі для них часи, з якими ти безпосередньо знайомий. Це прикордонний пункт Вовкулаки. До них доєднуються всі військові, тільки перемоги, ти їх заряджаєш своєю енергією. Вони кажуть: "Ми разом одна команда на шляху до перемоги", – сказала вона.

.@Usykaa receives a meaningful gift from his country pic.twitter.com/1oek831Wx0 — Top Rank Boxing (@trboxing) August 24, 2023

Зазначимо, що на пресконференції Усик відповідав англійською мовою та висловив вдячність українським військовим, які захищають батьківщину від російських загарбників.

"Я вдячний своїй команді, своїй родині, своїй дружині, я люблю тебе, Катерино, своїй країні та українським солдатам, щиро дякую. Ми робимо багато змістовної роботи. Ми граємо у футбол. Ми танцюємо", – сказав Усик.

.@usykaa is such a vibe



Watch #UsykDubois LIVE on TNT Sports Box Office pic.twitter.com/SAb8Zsmodj — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) August 24, 2023

Раніше повідомлялося, що Усик "виграв" у Дюбуа дуель поглядів перед чемпіонським боєм.

Поєдинок Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві. На кону стоятимуть всі чемпіонські пояси, якими наразі володіє українець.

В активі 36-річного Усика 20 перемог (13 – нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 25-річного Дюбуа 19 перемог (18 – нокаутом) і єдина поразка в листопаді 2020 року від свого співвітчизника Джо Джойса.

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