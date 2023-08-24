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Усик отримав подарунок від воїнів ЗСУ на пресконференції перед боєм з Дюбуа (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Усик отримав подарунок від воїнів ЗСУ на пресконференції перед боєм з Дюбуа (відео)

Олександр Усик / Фото: facebook.com/K2Ukraine

Українські військові передали боксеру особливу ікону.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик напередодні поєдинку з британцем Даніелем Дюбуа отримав подарунок від бійців ЗСУ – ікону Божої Матері.

Презент вручили Усику на офіційній пресконференції за два дні до чемпіонського бою. Особливість цієї ікони в тому, що вона написана на дошці з ящика для снарядів, якими українські військові боронили Бахмут від російських окупантів.

"У нас є особливий подарунок для Олександра Усика. Його внесок був визнаний Збройними Силами України. Особлива річ – ікона Богоматері, написана видатним майстром Олександром Клименком, чиї шедеври зберігаються у Папи Римського, шведського короля Густава та президента Польщі Дуди.

Ікона виконана на дерев'яній дошці з ящика для снарядів, які використовували наші воїни, захищаючи Бахмут", – сказав промоутер українця Олександр Красюк.

Сьогодні під час пресконференції Олександру Усику @usykaa передали особливий подарунок - ікону, що написана відомим...

Опубліковано K2 Promotions (Klitschko Brothers' professional boxing promotional company) Четвер, 24 серпня 2023 р.

Жінка, яка передала ікону, також розповіла Олександру побажання від воїнів ЗСУ.

"Сьогодні, 24 числа, коли в Україні День Незалежності, військові хотіли, щоб Олександр отримав цей подарунок. Зі зрозумілих причин ми знаємо, чому вони зараз не можуть бути тут і чому вони делегували мені цю місію.

Олександре, тобі це передали хлопці, з якими ти буквально декілька місяців тому був на передовій, в такі найважчі для них часи, з якими ти безпосередньо знайомий. Це прикордонний пункт Вовкулаки. До них доєднуються всі військові, тільки перемоги, ти їх заряджаєш своєю енергією. Вони кажуть: "Ми разом одна команда на шляху до перемоги", – сказала вона.

Зазначимо, що на пресконференції Усик відповідав англійською мовою та висловив вдячність українським військовим, які захищають батьківщину від російських загарбників.

"Я вдячний своїй команді, своїй родині, своїй дружині, я люблю тебе, Катерино, своїй країні та українським солдатам, щиро дякую. Ми робимо багато змістовної роботи. Ми граємо у футбол. Ми танцюємо", – сказав Усик.

Раніше повідомлялося, що Усик "виграв" у Дюбуа дуель поглядів перед чемпіонським боєм.

Поєдинок Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві. На кону стоятимуть всі чемпіонські пояси, якими наразі володіє українець.

В активі 36-річного Усика 20 перемог (13 – нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 25-річного Дюбуа 19 перемог (18 – нокаутом) і єдина поразка в листопаді 2020 року від свого співвітчизника Джо Джойса.

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