"Усик - патріот, він готовий іти воювати": непереможний британець - про реванш українця з Джошуа

Британський боксер надважкої ваги Джо Джойс висловився про майбутній поєдинок чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександра Усика проти Ентоні Джошуа.

Бій-реванш між українцем і британцем відбудеться вже цього літа. Раніше промоутер суперника українського боксера Едді Гірн назвав нову ймовірну дату реваншу Усик - Джошуа.

Своїми очікуваннями від майбутнього протистояння поділився непереможний британський надважковаговик Джо Джойс.

Зауважимо, що саме Джойс був потенційним суперником Усика ще минулого року. Однак переговори про їхній бій не мали успіху, а потім українцю все-таки вдалося домовитися про чемпіонський поєдинок із Джошуа та перемогти його.

"Думаю, що в Усика вистачить досвіду, щоб із цим впоратися. Гадаю, він патріот. Я уявляю, як він одягає українську амуніцію, військову форму та готовий йти воювати. Водночас він має Джошуа, з яким теж треба воювати. Тому він тренується, давайте подивимося, як все складеться", - сказав Джойс в інтерв'ю Behind The Gloves.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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