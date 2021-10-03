"Усик перевернув гру, а Джошуа ще дитина": легендарний Тайсон оцінив тріумф українця в Лондоні

"Залізний Майк" хоче побачити бої Олександра з Деонтеєм Вайлдером та Енді Руїсом.

Колишній чемпіон світу з боксу Майк Тайсон прокоментував перемогу українця Олександра Усика над британцем Ентоні Джошуа в бою за пояси WBA, IBF, WBO та IBO в надважкій вазі.

УСИК - ДЖОШУА: НАЙКРАЩІ МОМЕНТИ БОЮ (ВІДЕО)

За словами 55-річного американця, своїм тріумфом Олександр здіснив переворот у світовому боксі. "Залізний Майк" зазначив, що хоче побачити поєдинки Усика проти інших надважковаговиків, зокрема Деонтея Вайлдера та Енді Руїса.

"Я думаю, що Усик був дуже швидким. Його швидкість найбільше шокувала Джошуа. Джеб обламав Ентоні. Однак Джошуа все ще вчиться. Він ще дитина. Нехай Ентоні і дворазовий чемпіон світу, але він ще дитина. Я говорю тільки про їхній поєдинок. Я не кажу про бої, які були у них до цього.

Усик перевернув гру. Я хочу побачити, як він б'ється з іншими хлопцями. Я хочу подивитися його бої з Вайлдером і Енді Руїсом. Ці хлопці досвідченіші, ніж Джошуа", - сказав Майк Тайсон в інтерв'ю ютуб-каналу ESNEWS.

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Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Олександр став чемпіоном світу у другій для себе ваговій катерії. Раніше він зібрав усі чотири найпрестижніші пояси в крузервейті.

Для 34-річного Усика це був 19-й поєдинок у професіоналах. У його активі 19 перемог.

На рахунку 31-річного Джошуа 26 боїв. Британець здобув 24 перемоги і зазнав 2 поразок.

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