Усик підписав боксерські рукавички для благодійного аукціону в Лондоні: кошти підуть на допомогу українцям

Усик підписав боксерські рукавички для благодійного аукціону в Лондоні: кошти підуть на допомогу українцям

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO в надважкій вазі Олександр Усик залишив свій автограф на рукавичках, які стануть лотом на благодійному аукціоні в столиці Великої Британії.

Захід у Лондоні організовують для допомоги Україні під час війни з російськими загарбниками. Олександр Усик, якого нещодавно окупаційна влада позбавила звання "Почесного жителя Сімферополя", долучився до цього благодійного аукціону.

Про це український боксер повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Дорогі друзі, усім доброго дня. Ці рукавички я підписав для того, щоб передати їх благодійному аукціону, кошти від якого підуть до мого фонду на допомогу українцям", - сказав Усик.

Аукціон та благодійна вечеря відбудуться 27 червня в лондонському ресторані, який належить британському шеф-кухарю Джейсону Атертону.

На аукціоні також будуть представлені картини дітей, які вибралися з окупованих українських міст.

Після початку повномасштабного російського вторгнення Усик вступив до територіальної оборони, проте пізніше отримав дозвіл на виїзд з країни та повідомив, що готуватиметься до реваншу з Ентоні Джошуа.

Спортсмен виклав відеозвернення на своїй сторінці в Instagram, де пояснив своє рішення залишити Україну в умовах війни. На думку боксера, у такий спосіб він більше допоможе своїй країні.

Раніше повідомлялося, що промоутер Джошуа Едді Гірн назвав потенційну дату і місце реваншу з Усиком. Незабаром про бій повинні оголосити офіційно.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У ніч проти 26 вересня Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

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