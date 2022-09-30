Усик підтримав юнацьку збірну з боксу, якій заборонили виступати під прапором України на ЧЄ (відео)

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO в надважкій вазі Олександр Усик відреагував на заборону збірній України з боксу виступати під українським прапором на чемпіонаті Європи серед юніорів.

Міжнародна боксерська асоціація (IBA), керівником якої є скандальний росіянин Умар Кремльов, заборонила нашим спортсменам виступати на юнацькому чемпіонаті Європи під українським прапором, змусивши їх виходити в ринг винятково під прапором IBA.

Через це українські боксери влаштували протест і взагалі відмовилися виходити в ринг. Після гучного скандалу юніорська збірна України з боксу ухвалила рішення негайно залишити континентальну першість, що триває в італійському Монтезільвано.

Солідарність зі співвітчизниками висловив володар титулів WBA, WBO, IBF та IBO в надважкій вазі Олександр Усик, який виклав відеозвернення у себе в Instagram.

"Хочу висловити свою підтримку збірній України з боксу, якій заборонили виступати під прапором і гімном України на чемпіонаті Європи. Умаре (Умар Кремльов, російський бізнесмен, який керує IBA), це не просто прапор, це кольори свободи в усьому світі. Вам не вдасться зламати дух наших хлопців, які виступають на змаганнях. Можете навіть не мріяти про це.

Хлопці, ви молодці! Дякую, що показали всьому світу свою хоробрість і силу духу. Українці незламні. Слава Україні!", - заявив Усик.

Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд (CAS) визнав незаконним недопущення конкурента росіянина Кремльова до виборів президента Міжнародної асоціації боксу.

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