Усик після перемоги над Ф'юрі підняв у ринзі шаблю гетьмана Мазепи – що про неї відомо (фото)

Володар титулів WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі Олександр Усик після перемоги над Тайсоном Ф'юрі в бою-реванші підняв на ринзі оригінальну шаблю гетьмана Мазепи.

Таким чином він нагадав світові про видатного гетьмана, який ще 300 років тому боровся за свободу України проти російських загарбників.

Олександр Усик / Фото: Associated Press

"Шабля гетьмана Мазепи зроблена наприкінці XVII століття, – розповідає Максим Блакитний, директор Чернігівського обласного історичного музею ім. Тарновського. – Вона є зразком українського зброярства, сформованого зокрема під впливом країн мусульманської східної культури, з якими Україна підтримувала дипломатичні й торгові відносини. Шаблю гетьман Іван Мазепа подарував за гарну службу осавулу Савичу. Згодом його нащадки продали її збирачу колекції української старовини Василю Тарновському. Так вона опинилася в нашому музеї, щоб сьогодні презентувати на весь світ українську культуру та одного з найвидатніших українських воїнів".

Уздовж клинка шаблі є напис: "Всю надію свою на тебе покладаю, Мати Божа, захисти мене під покровою своєю!" З правого боку клинка зображені дві свічки, двоє янголів, а також коронована Богородиця з дитиною і гілочкою. Таке її зображення називається "Нев'янучий цвіт".

До Саудівської Аравії шаблю XVII століття доставили з дотриманням усіх норм та під контролем музейних фахівців. Її презентація – важливий крок культурної дипломатії.

Усик переміг Ф'юрі одноголосним рішенням суддів – усі три 116-112. Український чемпіон захистив свої пояси WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі

На відміну від першого бою, цього разу на кону не стояло звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, перший поєдинок між Усиком і Ф'юрі відбувся в Ер-Ріяді у ніч проти 19 травня 2024 року. Тоді українець переміг британця роздільним рішенням суддів. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті, зосередивши у своїх руках усі чотири головні боксерські пояси – WBO, WBA, IBF та WBC.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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