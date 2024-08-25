Усик подарував Зеленському чемпіонський пояс, який відібрав у Ф'юрі, та дав обіцянку (відео)

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик зробив подарунок президенту України Володимиру Зеленському.

Український боксер вручив главі держави чемпіонський титул за версією WBC у надважкій вазі, який він завоював у поєдинку з британцем Тайсоном Ф'юрі.

"Це справжній, який ми забрали у нашого гладкого друга з Лондона, оригінальний пояс. Хочеться, щоб він залишився у вас. Я перепрошую, що тут немає фото мого друга, якого я побив. Але її тут і не має бути, є моя", – сказав Усик, передаючи цінний трофей Зеленському.

Очільник держави зауважив, що йому незручно отримувати такий подарунок, але Усик пообіцяв, що завоює ще один пояс.

"Зустріч з нашим боксером Олександром Усиком. Це честь – отримати його пояс. Пояс чемпіона світу у надважкій вазі за версією WBC. Дякую за все, що ти робиш для України. За те, що прославляєш українську силу й непереможність. Дякую!", – відреагував Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Зеленський нагородив Усика та фехтувальницю Ольгу Харлан орденами Свободи з нагоди Дня Незалежності України. Також вони отримали відзнаки "Національна легенда України".

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів (115-112, 114-113, 113-114) в головному поєдинку боксерського шоу в Ер-Ріяді. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Наприкінці червня Олександр відмовився від титулу IBF. Новим володарем цього пояса став британець Даніель Дюбуа, який достроково переміг хорвата Філіпа Хрговича, і 21 вересня захищатиме його у бою проти свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Своєю чергою, Усик 21 грудня проведе реванш з Ф'юрі. Цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу.

Читайте також:

Світоліна, Беленюк, Білодід та інші спортсмени привітали з Днем Незалежності України

Усик – Ф'юрі: букмекери визначили фаворита бою-реваншу

Час виконати обіцянку: Усик відреагував на здобуте Хижняком "золото" Олімпіади-2024