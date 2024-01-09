Усик показав, як готується до бою з Ф'юрі за звання "абсолюта" – потужне відео

Олександр Усик опублікував фрагмент своєї роботи з гирями у спортзалі.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик продовжує готуватися до об'єднавчого поєдинку з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Український боксер опублікував відео зі свого тренувального табору, показавши, як виконує вправу з гирями. Олександр підкидав гирі догори, а потім спритно їх ловив.

"Літай, як метелик, піднімай, як звір!", – підписав відео Усик, таким чином перефразувавши відомий вислів легендарного американського боксера Мохаммеда Алі: "Літай, як метелик, жаль, як бджола".

Поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

Нагадаємо, у послужному списку 36-річного Усика 21 перемога (14 – нокаутом) у 21 поєдинку. П'ять із них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

В активі 35-річного Ф'юрі 34 перемоги (24 – нокаутом) і одна нічия у професійному боксі.

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