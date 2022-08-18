Усик потренувався в компанії легенди світового боксу перед реваншем із Джошуа (відео)

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик провів тренування поруч з легендарним Евандером Холіфілдом напередодні свого другого поєдинку з Ентоні Джошуа.

Володар титулів WBA, WBO, IBO та IBF в надважкій вазі Олександр Усик та колишній абсолютний чемпіон світу у двох вагових категоріях Евандер Холіфілд провели спільне тренування у Джидді.

Українець та американець працювали поряд на велотренажерах. Відповідне відео опублікував в Instagram член команди українського боксера Сергій Лапін.

Додамо, що раніше Усик повторив видатне досягнення Холіфілда. Обидва боксери спершу стали абсолютними чемпіонами світу в першій важкій вазі, після чого піднялися до хевівейту, де також зуміли завоювати чемпіонські пояси.

Другий бій між Усиком і Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. У червні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року, а також пояс журналу The Ring.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

Раніше ТСН Проспорт розповідав про те, що потрібно знати про бій-реванш між Усиком та Джошуа.

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