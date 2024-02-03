Усик потужно відреагував на скасування бою з Ф'юрі – що сказав український чемпіон

Олександр Усик поділився своїми емоціями після звістки про перенесення поєдинку за "абсолюта".

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик відреагував на зрив поєдинку з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

37-річний український боксер записав відеозвернення, яке у себе в Instagram-сторіз опублікувала координаторка платформи UNITED24 Ярослава Гресь.

"Дорогі друзі, усім доброго, гарного, неймовірного дня. У мене неймовірна субота. Я вже зробив всю роботу, і зараз я трошки відпочиваю.

Друзі, труднощі нам даються для того, щоб ми їх проходили. А якщо ми будемо скиглити, коли нам складно, ми просто будемо скигліями. Усім добра, рухаємось далі", – сказав Усик.

instagram.com/yaroslava.gres

Поєдинок Усик – Ф'юрі мав відбутися 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Однак через травму британця весь вечір боксу перенесли. Нова дата залежатиме від термінів відновлення "Циганського короля".

Раніше повідомлялося, що в команді Ф'юрі назвали терміни його відновлення після розсічення, яке зірвало бій проти Усика.

Зазначимо, що бій між Усиком і Ф'юрі відклали уже втретє. 29 квітня 2023 року боксери мали битися на стадіоні "Вемблі" в Лондоні, але сторони не змогли погодити умови контракту на поєдинок, через що його було скасовано.

Згодом планувалося, що бій за звання абсолютного чемпіона світу відбудеться 23 грудня 2023-го, але його перенесли через травму, яку "Циганський король" отримав у поєдинку проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну.

Нагадаємо, переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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