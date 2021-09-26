Усик повернув пояси Джошуа після феєричної перемоги над ним: навіщо українець це зробив (відео)

Усик повернув пояси Джошуа після феєричної перемоги над ним: навіщо українець це зробив (відео)

Несподіваний ролик викликав багато запитань.

Новоспечений чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA Super і IBO українець Олександр Усик після переможного бою проти британця Ентоні Джошуа повернув суперникові пояси, якими той володів.

УСИК - ДЖОШУА: НАЙКРАЩІ МОМЕНТИ БОЮ (ВІДЕО)

Відео моменту опублікував в Instagram один із тренерів непереможеного кримчанина Сергій Лапін. У ролику показано, як Усик зайшов до роздягальні британця і віддав йому два пояси.

Такий вчинок українця пояснюється дуже просто - пояси, якими володів Ентоні, залишаться у нього. Усику ж відправлять нові, повідомляє The Sun.

Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113. В останньому раунді українець був близький до того, щоб нокаутувати британця, але Джошуа врятував фінальний гонг , який пролунав на 5 секунд раніше.

В останньому раунді українець був близький до того, щоб нокаутувати британця, але , який пролунав на 5 секунд раніше. Усик відібрав у Джошуа титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Олександр став чемпіоном світу у другій для себе ваговій катерії. Раніше він зібрав усі чотири найпрестижніші пояси в крузервейті.

Для 34-річного Усика це був 19-й поєдинок у професіоналах. У його активі 19 перемог.

На рахунку 31-річного Джошуа 26 боїв. Британець здобув 24 перемоги і зазнав 2 поразок.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що Усик прокоментував свою перемогу над Джошуа. Також Олександр записав відеозвернення після перемоги над британцем, заявивши, що "Пояси їдуть додому". А на пресконференції Усик сказав, що бій-реванш із британцем хоче провести в Україні.

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