Усик повернувся до свого дому у Ворзелі, який було захоплено окупантами (фото)

Володар титулів WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик разом з дружиною побував у своєму будинку під Києвом.
Чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик повернувся до свого дому у Ворзелі.
Про це боксер повідомив на своїй сторінці в Instagram.
До Ворзеля він приїхав разом із дружиною Катериною. На вході до двору він вивісив прапор України.
Нагадаємо, що коли селище було окуповане загарбники розмістили військову техніку на території двору українського чемпіона та оселилися у його домі.
У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.
Після бою з Джошуа Усик заявив, що його цікавить лише бій з Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу. Водночас українець розповів, що цього року вже не планує виходити на ринг. Кримчанин має намір залікувати старі травми та повністю відновитися після реваншу з Джошуа, а також провести час із сім'єю. У відповідь Ф'юрі запропонував Джошуа побитися у грудні цього року.
- Наразі в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.
Читайте також:
"Можу по всьому полю бігати": Усик розповів про свою мрію
"Гордо несу прапор щоразу, коли виходжу в ринг": Ломаченко заявив, що присвятить наступний бій "усьому українському народу"
"Я покращена версія Усика": Ф'юрі обіцяє зробити з українцем те, що Боу влаштував Холіфілду