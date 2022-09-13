Усик повернувся до свого дому у Ворзелі, який було захоплено окупантами (фото)

Володар титулів WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик разом з дружиною побував у своєму будинку під Києвом.

Чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик повернувся до свого дому у Ворзелі.

Про це боксер повідомив на своїй сторінці в Instagram.

До Ворзеля він приїхав разом із дружиною Катериною. На вході до двору він вивісив прапор України.

instagram.com/usykaa/

instagram.com/usykaa/

instagram.com/usykaa/

Нагадаємо, що коли селище було окуповане загарбники розмістили військову техніку на території двору українського чемпіона та оселилися у його домі.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Після бою з Джошуа Усик заявив, що його цікавить лише бій з Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу. Водночас українець розповів, що цього року вже не планує виходити на ринг. Кримчанин має намір залікувати старі травми та повністю відновитися після реваншу з Джошуа, а також провести час із сім'єю. У відповідь Ф'юрі запропонував Джошуа побитися у грудні цього року.

Наразі в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

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