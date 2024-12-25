Усик повернувся додому після перемоги над Ф'юрі: дружина чемпіона показала його обійми із сином

Чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик повернувся додому після перемоги над Тайсоном Ф'юрі в бою-реванші.

Пізно ввечері 24 грудня дружина боксера Катерина, яка підтримувала його під час поєдинку в Ер-Ріяді, опублікувала в Instagram зворушливі фото, де Олександр після повернення на батьківщину міцно обіймає сина.

Олександр Усик повернувся додому / Фото: usyk_kate1505

Олександр Усик повернувся додому / Фото: usyk_kate1505

Усик декілька місяців не був вдома, адже готувався до реваншу проти Ф'юрі. Тепер чемпіон нарешті повернувся до України та святкує Різдво у колі своєї сім'ї.

Зазначимо, що Олександр Усик та його дружина Катерина виховують чотирьох дітей – синів Кирила та Михайла і доньок Єлизавету та Марію. Остання народилася наприкінці січня 2024 року.

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Реванш Усик – Ф'юрі: підсумки бою

У ніч проти 22 грудня Усик в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) переміг Ф'юрі одноголосним рішенням суддів (тричі по 116-112) і захистив титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою-реваншу між Усиком і Ф'юрі, а також яскраві фото поєдинку.

Також до вашої уваги суддівські записки та статистика ударів реваншу Усик – Ф'юрі.

Ф'юрі не визнав поразку від Усика, не погодившись із суддівським вердиктом. На ці слова "Циганського короля" український боксер відреагував категорично, заявивши, що здобув заслужену перемогу.

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На відміну від першого бою, в реванші Усик – Ф'юрі на кону не стояло звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі у XXI столітті та першим в історії "абсолютом" хевівейту з чотирма головними титулами – WBO, WBA, IBF та WBC.

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