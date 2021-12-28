Усик повинен це побачити: з'явилося відео, як Джошуа готується до реваншу з українцем

Усик повинен це побачити: з'явилося відео, як Джошуа готується до реваншу з українцем

Британський боксер невтомно працює, аби повернути собі чемпіонські пояси.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа не втрачає дарма часу, поки про бій-реванш з Олександром Усиком ще не оголошено офіційно.

Британець активно тренується в Дубаї під керівництвом Ентоні Вілсона. У себе в Instagram тренер Ей Джея опублікував відео, на якому його підопічний старанно відпрацьовує удари по корпусу.

Зазначимо, що точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна , реванш планують на березень 2022 року. Джошуа вже активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший поєдинок з українцем.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки.

Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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