Усик прибув до Ер-Ріяда на реванш проти Ф'юрі: чемпіона зустріли гучними оваціями (відео)

Уже за тиждень Олександр проведе другий поєдинок з "Циганським королем".

Володар титулів WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі Олександр Усик прибув до Ер-Ріяда, де відбудеться бій-реванш проти ексчемпіона Тайсона Ф'юрі.

У Мережі з'явилося відео, як уболівальники із синьо-жовтими національними прапорами гучними оваціями зустріли українського чемпіона у столиці Саудівської Аравії.

Зазначимо, що вся команда Усика прибула до Ер-Ріяда в однакових костюмах фіолетового кольору. На них зображені відсилки до України, боксерської кар'єри Олександра, а також рідного для нього Криму.

Фото - instagram.com/rtfight_com

Фото - instagram.com/rtfight_com

Фото - instagram.com/rtfight_com

Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

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Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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