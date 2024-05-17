Усик прибув на зважування перед боєм з Ф'юрі у вишиванці з портретом страченого росіянами військового

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик прибув на церемонію зважування напередодні бою з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі в особливій вишиванці.

На спині українського боксера зображено портрет військовополоненого Олександра Мацієвського, якого росіяни демонстративно розстріляли на камеру після слів "Слава Україні".

Поруч із зображенням Мацієвського на вишиванці є напис "Слава Україні" та рядки вірша, які Усик присвятив страченому військовому.

Коли бій Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу

Поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 18 травня в саудівському Ер-Ріяді. Спочатку бій було заплановано на 17 лютого, однак через травму, яку британець отримав під час одного зі спарингів, його перенесли на іншу дату.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція бою Усик – Ф'юрі.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

Раніше повідомлялося, що легендарний Майк Тайсон зробив прогноз на бій Усик – Ф'юрі за звання "абсолюта".

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