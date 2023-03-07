Усик присвятив вірш по-звірячому розстріляному росіянами воїну ЗСУ: зворушливе відео

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик написав вірш, який присвятив безжально розстріляному російськими окупантами українського військовополоненому.

Відео, на якому він декламує власний вірш, боксер опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Слава Україні – за такі слова, кулю ти отримав і тебе немає, але пам'ять вічна, воїне тобі, ти за Неньку рідну ворогів давив.

Показав ти силу, силу ЗСУ – так, Героям слава, а тобі в раю", – сказав Усик.

Крім того, Олександр виклав фото розстріляного росіянами військовослужбовця ЗСУ у себе в сторіз Instagram, додавши підпис: "Відповідь воїна. Слава Україні. Царство небесне герою".

Фото: instagram.com/usykaa

Розстріл полоненого воїна ЗСУ

6 березня у Мережі опублікували відео, як російські окупанти впритул розстріляли українського військовополоненого. Росіяни вбили українця через слова: "Слава Україні!".

Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що за фактом розстрілу російськими окупантами полоненого відкрито кримінальне провадження. Йдеться про порушення законів та звичаїв війни.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна знайде вбивць розстріляного воїна ЗСУ. "Хочу, щоб ми всі разом, у єдності, відповіли на його слова: "Герою слава! Героям слава! Україні слава!", – сказав глава держави у своєму відеозверненні.

Своєю чергою, знаменитості вшанували пам'ять розстріляного полоненого воїна ЗСУ. Вони вкотре закликали світових лідерів відкрити очі на злочини Росії.

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