Усик привів фанатів у захоплення ще до бою із Джошуа: ефектно вийшов у ринг у вбранні космонавта

Усик привів фанатів у захоплення ще до бою із Джошуа: ефектно вийшов у ринг у вбранні космонавта

Майбутній чемпіон "завів" публіку яскравою появою.

Новоспечений чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA Super і IBO українець Олександр Усик ще до початку переможного бою проти британця Ентоні Джошуа привів фанатів у захоплення своїм виходом у ринг.

УСИК - ДЖОШУА: НАЙКРАЩІ МОМЕНТИ БОЮ (ВІДЕО)

Непереможений кримчанин з'явився перед трибунами "Тоттенгем Готспур" у скафандрі. Фанати одразу ж порівняли вбрання боксера з костюмом космонавта.

Oleksandr Usyk's ring walk outfit ... pic.twitter.com/oGLqnPPAVm — Michael Benson (@MichaelBensonn) September 25, 2021

"Одяг Усика для виходу в ринг безумовно викликає флюїди", "Мені подобається це вбрання Усика", "Мені досі подобається Усик. Хлопець приїхав до Великої Британії в екіпіровці космонавта, його всю дорогу освистували, він побив Ей Джея і забрав у нього всі пояси", "Вбрання Усика виглядає як справжнє з якісного блокбастера", - писали вболівальники в соцмережах.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання