Усик прийняв ультиматум Ф'юрі щодо розподілу гонорару за бій, але висунув патріотичну умову (відео)

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик погодився на пропозицію володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі щодо розподілу гонорару в бою за звання абсолютного чемпіона світу.

Українець прийняв ультиматум британця, який наполягав на розподілі гонорару за схемою 70% на 30% на свою користь. Водночас Усик висунув одну умову – Ф'юрі повинен пожертвувати мільйон фунтів для України.

"Гей, жадібне пузо. Я приймаю твою пропозицію 70 на 30, щоб битися 29 квітня на "Вемблі". Але ти обіцяєш пожертвувати Україні мільйон фунтів одразу після бою. І кожен день, поки це не зробиш, ти платитимеш 1% свого гонорару українському народу. Домовились?" – сказав Усик у відеозверненні.

Своєю чергою, президент WBA Гільберто Мендоза повідомив, що отримав підтвердження від команд Усика та Ф'юрі про домовленість щодо бою. Сторони попросили час для роботи над контрактом, щоб закрити угоду.

Поєдинок між Усиком і Ф'юрі повинен відбутися 29 квітня в Лондоні на стадіоні "Вемблі". Раніше бій планували організувати в Саудівській Аравії, однак цього не вдалося зробити.

В активі 36-річного Усика 20 перемог (13 – нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 34-річного Ф'юрі 33 перемоги (24 – нокаутом) і одна нічия.

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