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Усик прийняв виклик на бій від Лебіги, висунувши блогеру умову

Усик прийняв виклик на бій від Лебіги, висунувши блогеру умову

Олександр Усик / Фото: instagram.com/usykaa

Олександр вимагає хліба, ковбаси і пива.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик відреагував на виклик від популярного українського блогера Михайла Лебіги провести спаринг.

На сторінці GoldenBoxing в Instagram український боксер заявив, що готовий битися з Лебігою, висунувши йому умову.

"Привіт, неймовірна людино, я готовий. Буханка хліба, багато ковбаси і пиво", – написав Усик.

До слова, Лебіга кинув виклик Усику час благодійного стрім-марафону в Twitch. Михайло пообіцяв, що переможець їхнього бою отримає винагороду – бутерброд з двома шматками ковбаси.

У послужному списку 38-річного Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках. Українець залишається непереможним на професійному рингу.

Раніше Усик виявив бажання провести об'єднавчий поєдинок з британцем Даніелем Дюбуа, який зараз володіє поясом IBF. Для Олександра це шанс знову стати абсолютним чемпіоном світу в хевівейті.

Влітку 2024-го Усик був змушений відмовився від титулу IBF після того, як у першому бою переміг британця Тайсона Ф'юрі та став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі в XXI столітті.

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