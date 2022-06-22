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Усик - про мотивацію перед поєдинком з Джошуа: близькі мені люди загинули на війні, не уявляю, як це може позначатися позитивно

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Усик - про мотивацію перед поєдинком з Джошуа: близькі мені люди загинули на війні, не уявляю, як це може позначатися позитивно

Фото: instagram.com/usykaa

Український боксер не розуміє, як війна, яку Росія продовжує вести проти України, могла позитивно позначитись на його підготовці до поєдинку з Джошуа.

Чемпіон світу з боксу за версіями WBA Super, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі українець Олександр Усик заперечив, що події, які відбуваються зараз в Україні додали йому мотивації перед реваншем з Ентоні Джошуа.

"Мої друзі та близькі мені люди загинули на війні. Коли стільки людей страждають, я не уявляю, як це може чимось позначатися позитивно. Я знаходився там місяць і на власні очі бачив, що відбувалося. Літали ракети, бойові літаки. Це жахливо", - цитує українця Boxing Scene.

Після початку повномасштабного російського вторгнення Усик вступив до територіальної оборони, проте пізніше отримав дозвіл на виїзд з країни та повідомив, що готуватиметься до реваншу з Ентоні Джошуа.

Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. Напередодні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року.

  • В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.
  • У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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