Усик - про мотивацію перед поєдинком з Джошуа: близькі мені люди загинули на війні, не уявляю, як це може позначатися позитивно

Український боксер не розуміє, як війна, яку Росія продовжує вести проти України, могла позитивно позначитись на його підготовці до поєдинку з Джошуа.
Чемпіон світу з боксу за версіями WBA Super, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі українець Олександр Усик заперечив, що події, які відбуваються зараз в Україні додали йому мотивації перед реваншем з Ентоні Джошуа.
"Мої друзі та близькі мені люди загинули на війні. Коли стільки людей страждають, я не уявляю, як це може чимось позначатися позитивно. Я знаходився там місяць і на власні очі бачив, що відбувалося. Літали ракети, бойові літаки. Це жахливо", - цитує українця Boxing Scene.
Після початку повномасштабного російського вторгнення Усик вступив до територіальної оборони, проте пізніше отримав дозвіл на виїзд з країни та повідомив, що готуватиметься до реваншу з Ентоні Джошуа.
Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. Напередодні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.
Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.
Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року.
- В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.
- У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.
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