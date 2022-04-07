Усик - про підготовку до реваншу з Джошуа: Іду в сугубий духовний, спортивний та інформаційний пост

Усик - про підготовку до реваншу з Джошуа: Іду в сугубий духовний, спортивний та інформаційний пост

Українець вже почав готуватися до бою.

Чемпіон світу WBA, WBO, IBF, IBO у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) розпочав підготовку до реваншу проти Ентоні Джошуа.

Про це український спортсмен розповів у Instagram.

"Дорогі брати та сестри. Усіх вас вітаю зі святом Благовіщення Пресвятої Богородиці. І цього дня хотів би поділитися з вами звісткою. Я приступив до безпосередньої підготовки до поєдинку. У зв'язку з цим хотів би сказати кілька слів, якими завершив би всі коментарі та висловлювання, з мого боку, щодо військової агресії щодо нашої країни України.

Головним та першочерговим у моєму житті є православна віра. І це непросто данина традиції чи зовнішня обрядовість. У вірі є сенс мого життя. Віра — це моє життя, тому що в церкві Христовій я бачу єдину можливість порятунку своєї грішної душі та надію на життя вічне.

Божа воля визначила мені народитись у цей час, у цій прекрасній країні, яку я безмежно люблю, та бути вірним чадом Української православної церкви. Церкви, яка вчить мене любові до ближнього, захисту ближнього та смирення.

Разом з вами переживаючи всі хвилювання, думки та почуття, бачачи як сьогодні відбувається повторення каїнового гріха, я розумію, що почуття злості та ненависті починає захоплювати мій розум, серце та душу. Тому орієнтуюся на предстоятеля нашої церкви Блаженнішого митрополита Онуфрія, який абсолютно ясно і зрозуміло оцінив усе, що відбувається, назвавши речі своїми іменами. І так само, беру за основу, його духовне настанову, в якому він особливо зазначив, що зараз, у цей трагічний час, треба більше молитися.

Тому, починаючи підготовчий процес, йду в сугубий духовний, спортивний та інформаційний пост. Прошу ваших молитов і підтримки, щоб з максимальною віддачею підготуватися до поєдинку, щоб гідно виконати життєвий спортивний послух, покладений на мене Богом, а через нього прославити нашу неньку Україну та подарувати всім вам гарний поєдинок.

Все буде Бог, все буде кохання, все буде Україна", — написав Усик.

Нещодавно Усик зізнався, що багато хто з його близьких уже втратив своїх рідних у війні, яку Росія розв'язала проти України.

Після повномасштабного російського вторгнення Усик вступив до територіальної оборони, проте пізніше отримав дозвіл на виїзд з країни та повідомив, що готуватиметься до реваншу з Ентоні Джошуа.

35-річний спортсмен виклав відеозвернення на своїй сторінці в Instagram, де пояснив своє рішення залишити Україну в умовах війни. На думку боксера, у такий спосіб він більше допоможе своїй країні.

Тим часом, російські окупанти оселилися у будинку українського чемпіона у Ворзелі. Згодом його дружина Катерина показала наслідки перебування окупантів в їхньому будинку.

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