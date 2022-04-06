Усик - про війну: Багато моїх близьких втратили домівки, своїх знайомих, своїх рідних

Усик - про війну: Багато моїх близьких втратили домівки, своїх знайомих, своїх рідних

Український боксер щодні молиться, щоб це скоріше закінчилося.

Чемпіон світу WBA, WBO, IBF, IBO у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) зізнався, що багато хто з його близьких уже втратив своїх рідних у війні, яку Росія розв'язала проти України.

"Бокс – це спорт, ремесло, а війна – це виживання. Я не так багато побачив, дякувати Богу, але те, я бачив і знаю від моїх близьких... Деякі мої знайомі та друзі зникли, ми не знаємо, де вони зараз. Багато моїх близьких втратили домівки, своїх знайомих, своїх рідних.

Насправді, це дуже страшно — те, що зараз відбувається в Україні. Я щодня молюся, щоб це скоріше закінчилося. Бокс у порівнянні з війною – це немовля, маленька дитина. Війна — це страшна річ, якій не забажаєш навіть ворогові", - розповів Усик в інтерв'ю YouTube-каналу Blockasset.

Після повномасштабного російського вторгнення Усик вступив до територіальної оборони, проте пізніше отримав дозвіл на виїзд з країни та повідомив, що готуватиметься до реваншу з Ентоні Джошуа.

35-річний спортсмен виклав відеозвернення на своїй сторінці в Instagram, де пояснив своє рішення залишити Україну в умовах війни. На думку боксера, у такий спосіб він більше допоможе своїй країні.

Тим часом, російські окупанти оселилися у будинку українського чемпіона у Ворзелі. Згодом його дружина Катерина показала наслідки перебування окупантів в їхньому будинку.

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