Усик - про воїнів ЗСУ: вони захищають нашу незалежність, свободу і культуру від тих, хто хоче нас знищити

Чемпіон світу за версіями IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі Олександр Усик розповів, що отримує багато повідомлень від українських військових перед реваншем з Ентоні Джошуа.

Володар титулів IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі Олександр Усик зізнався, що звернення військових Збройних Сил України неабияк мотивують його напередодні другого поєдинку з Ентоні Джошуа.

"Я отримую голосові та відеоповідомлення від воїнів, які моляться за мою перемогу. Це люди, які мене мотивують. Вони захищають нашу незалежність, свободу, культуру від тих, хто хоче нас зруйнувати і знищити, хто не хоче, щоб ми існували.

Коли я щось говорю, мої слова та дії збігаються. Я не політик, а спортсмен. Я просто хочу побачити моїх дітей, які зараз перебувають у Європі. Я не бачив їх майже пів року, тож хочу обійняти їх та повечеряти з ними. А потім я повернуся до Києва", - передає слова Усика видання The Telegraph.

Крім того, український боксер зазначив, що слугує мотивацією для нього в житті. За словами Сашка, це аж ніяк не гроші.

"Гроші мене не мотивують. Мабуть, серед усіх ресурсів їх заробити найпростіше. Моя мета - провести своє життя так, щоб бути корисним для світу, в якому я живу. Не можна просто продовжувати класти гроші у свою кишеню і робити все для себе. Коли ти помреш, у твоїй труні не буде кишень.

Коли ти стоятимеш перед твоїм останнім суддею, цінність матимуть лише твої справжні вчинки. Не те, скільки ти заробив, а те, що ти справді зробив", - сказав Усик.

Другий бій між Усиком і Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. У червні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року, а також пояс журналу The Ring.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

Раніше ТСН Проспорт розповідав про те, що потрібно знати про бій-реванш між Усиком та Джошуа.

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