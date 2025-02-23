Усик прокоментував перемогу Паркера над Баколе та назвав ім'я свого наступного суперника

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик прокоментував перемогу володаря тимчасового титулу WBO Джозефа Паркера над Мартіном Баколе.

За словами українського боксера, він не очікував, що новозеландець нокаутує конголезького боксера уже в другому раунді.

Водночас Усик наголосив на тому, що Баколе не мав достатньо часу на підготовку до бою, адже в останній момент замінив володаря титулу IBF британця Даніеля Дюбуа, який знявся через вірусну інфекцію.

"Чи очікував я такого результату? Ні. Але у Паркера була гарна підготовка, а Баколе не підготувався належним чином. Я думаю, що велика вага Баколе була проблемою, він не міг добре рухатися. Також у нього був довгий переліт, мало часу до бою", – сказав Усик у коментарі Boxing King Media.

Також українець поділився своїми планами на майбутнє. Усик підтвердив, що в наступному поєдинку хоче боксувати з Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

"Я хочу провести наступний бій проти Даніеля Дюбуа. За звання абсолютного чемпіона світу. Де? Лондон, Ер-Ріяд – не має значення. "Вемблі"? Так, я готовий", – заявив Усик.

Нагадаємо, у ніч проти 22 грудня Усик в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) переміг Тайсона Ф'юрі одноголосним рішенням суддів (тричі по 116-112) і захистив титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі.

На відміну від першого бою, в реванші Усик – Ф'юрі на кону не стояло звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє Дюбуа, який уже встиг один раз захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Тож у потенційному поєдинку між Усиком і Дюбуа на кону знову стоятиме звання "абсолюта" в хевівейті. Британець налаштований взяти реванш в українця за поразку в серпні 2023 року. Тоді Олександр у польському Вроцлаві нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

Для Олександра це шанс стати триразовим абсолютним чемпіоном. У травні 2024-го він став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі в XXI столітті, коли в першому бою переміг Ф'юрі. Уперше в кар'єрі Усик здобув звання "абсолюта" 2018 року, здолавши росіянина Мурата Гассієва в об'єднавчому поєдинку в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг).

У послужному списку 38-річного Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках. Українець залишається непереможним на професійному рингу.

В активі 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) у 24 поєдинках. Британець на прізвисько "Динаміт" має у своєму пасиві дві поразки – від Джо Джойса 2020 року та власне від Усика 2023-го.

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