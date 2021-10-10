Усик проти "Циганського короля": Ф'юрі відповів на запитання про потенційний бій з українцем

Британський чемпіон закликав дочекатися реваншу між Усиком і Джошуа.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі після перемоги нокаутом над Деонтеєм Вайлдером відповів на запитання про можливий об'єднавчий поєдинок з українцем Олександром Усиком.

Ф'юрі - Вайлдер: відеоогляд чемпіонського бою

"Подивимося, що буде в реванші Усика і Джошуа. Зараз я хочу взяти невелику перерву. З останніх шести місяців я провів зі своєю родиною тільки два тижні. Перш ніж я буду думати про свого майбутнього суперника, я хотів би насолодитися своєю перемогою, однією з найбільших в моїй кар'єрі", - сказав Ф'юрі на пресконференції після бою з Вайлдером.

Вдруге нокаутувавши "Бронзового бомбардувальника", Ф'юрі зберіг пояс WBC у надважкій вазі. Інші три найпрестижніші титули хевівейту - WBA, WBO та IBF - зосередив у своїх руках українець Олександр Усик, відібравши їх у британця Ентоні Джошуа. Саме тому потенційний бій Усика та Ф'юрі може бути за чотири основні пояси та звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Це був уже третій бій між Ф'юрі та Вайлдером. Перший бій між Тайсоном і Деонтеєм відбувся 1 грудня 2018 року і завершився внічию, а в другому в лютому 2020 року Ф'юрі нокаутував американця ;

; Для 33-річного Ф'юрі ця перемога стала 31-ю на професійному ринзі (22 - нокаутом). Він залишається непереможним.

35-річний Вайлдер зазнав другої поразки в кар'єрі. У своєму попередньому бою в лютому 2020 року американець також програв Ф'юрі нокаутом і втратив пояс WBC.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що Ф'юрі заговорив про власну велич після перемоги над Вайлдером. Також "Циганський король" заспівав у ринзі після свого тріумфу.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання