Усик проти Дюбуа: промоутер українського чемпіона розповів, де може відбутися бій за "абсолюта"

Олександр Красюк повідомив, що вже займається організацією реваншу між українцем і британцем.

Олександр Красюк, промоутер чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександра Усика, прокоментував потенційний бій свого клієнта з Даніелем Дюбуа, який володіє титулом IBF.

Він розповів, що просто зараз займається організацією поєдинку між українцем і британцем. За словами промоутера, одним з можливих місць його проведення є арена "Вемблі" в Лондоні.

"Ми зараз працюємо над організацією цього бою, "Вемблі" є одним з можливих варіантів", – сказав Красюк у коментарі Sky Sports.

Зазначимо, що в потенційному бою між Усиком і Дюбуа на кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Британець налаштований взяти реванш в українця за поразку в серпні 2023 року. Тоді Олександр у польському Вроцлаві нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

У травні 2024 року Усик переміг британця Тайсона Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі. Потім через реванш із "Циганським королем" українець відмовився проводити обов'язковий захист титулу IBF проти Дюбуа та звільнив пояс, відтак втративши звання "абсолюта".

У послужному списку 38-річного Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках. В останньому бою українець у грудні 2024-го в реванші переміг британця Тайсона Ф'юрі.

В активі 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) у 24 поєдинках. Британець на прізвисько "Динаміт" має у своєму пасиві дві поразки – від Джо Джойса 2020 року та власне від Усика 2023-го. В останньому поєдинку він у вересні 2024-го нокаутував свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

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