Усик проти Ф’юрі: промоутер британця оцінив складність організації бою за "абсолюта"

Арум не бачить жодної причини, чому бій за "абсолюта" не можна провести без особливих проблем.

Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум розповів, чи складно буде організувати бій за абсолютного чемпіона надважкої ваги між британцем Тайсоном Ф'юрі та українцем Олександром Усиком.

"Я не бачу жодної причини, чому бій Усика з Тайсоном Ф’юрі не можна провести швидко і без особливих проблем. Я дуже добре знаю команду Усика. Його менеджер, Егіс Клімас, мій хороший друг. Він менеджер Ломаченка і Жанібека. Я мав з ним багато справ протягом багатьох років. Я знаю Олександра Усика. Я знаю, що він хоче бою. Нещодавно я розмовляв з Тайсоном, і він хоче бою", – цитує Арума Fightnews.

Водночас Арум закликав не скидати з рахунків Чісору, з яким відбудеться наступний поєдинок Ф'юрі.

"Цей бій відбудеться наступним, якщо пан Чісора не переможе. Не скидайте Чісору з рахунків. Він пекельний боєць. У нього приголомшливий удар. Я пам'ятаю, як він бився з Усиком. Він міг перемогти. Цей бій міг закінчитися в будь-який бік. У цьому бізнесі не можна робити завчасних прогнозів", – сказав він.

Поєдинок Ф'юрі – Чісора відбудеться 3 грудня на арені Тоттенгем Хотспур в Лондоні. Це буде третя зустріч між боксерами. Напередодні боксери провели дуель поглядів.

Раніше Усик заявив, що не хоче битися ні з ким іншим, окрім Ф'юрі, а також прокоментував майбутній поєдинок "Циганського короля" з Дереком Чісорою. Він також озвучив найбільш ймовірні дату і місце свого об'єднавчого бою з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

На рахунку 34-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия. Останній свій бій він провів у ніч проти 24 квітня 2022 року, коли нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта та захистив титул WBC.

свого співвітчизника Ділліана Вайта та захистив титул WBC. В активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

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