Усик проти Ф'юрі: промоутер "Циганського короля" назвав потенційну дату бою за звання абсолюта

Український і британський чемпіони все ще можуть зустрітися в рингу на початку наступного року.

Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум розповів, коли може відбутися поєдинок між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

За його словами, перемовини про бій між сторонами тривають. Ймовірно, поєдинок вдасться влаштувати наприкінці лютого або на початку березня 2023 року.

"Безперечно, бій з Усиком можливий. Я практично щодня підтримую зв'язок з Егісом Клімасом, менеджером Усика, оскільки він також займається справами боксерів, яких ми просуваємо.

Отже, я завжди стежу за цією ситуацією, і Клімас говорив в інтерв'ю про потенційні місця проведення бою. Поєдинок може відбутися в останній тиждень лютого або перший тиждень березня. Це б влаштувало всіх нас", - сказав Арум у коментарі Sky Sports.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ентоні Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Після реваншу з Джошуа українець висловив бажання провести об'єднавчий бій з Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Водночас Олександр заявив, що 2022 року вже не планує виходити на ринг.

У зв'язку з цим Ф'юрі запропонував Джошуа побитися у грудні цього року. Команди "Циганського короля" та Ей Джея вели перемовини про організацію поєдинку, але так і не домовилися. Тайсон швидко підшукав собі нового суперника, покликавши на бій досвідченого німця Мануеля Чарра, той прийняв виклик британця.

Усик - Ф'юрі: послужний список боксерів

В активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

На рахунку 34-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия. У ніч проти 24 квітня 2022 року він нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта та захистив титул WBC, після чого оголосив про завершення кар'єри. Згодом "Циганський король" оголосив про наміри повернутися на ринг.

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