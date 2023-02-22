Усик проти Ф'юрі: відомий британський надважковаговик дав прогноз на бій за звання "абсолюта"

Дерек Чісора не сумнівається у перемозі свого співвітчизника.

Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора поділився своєю думкою про потенційний поєдинок між чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

39-річний британець вважає, що перемогу в бою за звання абсолютного чемпіона світу здобуде "Циганський король".

"Як складеться поєдинок? Я поки не знаю. Він ще має відбутися. Нині всі закликатимуть дати їм титульний шанс. Оскільки інших бійців не підпускають до поясів, вони вимагатимуть титульник. Моя думка щодо цього бою не змінилася. Вона залишилася такою ж:: Тайсон переможе", – сказав Чісора в інтерв'ю YouTube-каналу ID Boxing.

Додамо, що Чісора за час своєї кар'єри протистояв як Усику, так і Ф'юрі. У жовтні 2020 року Дерек програв Олександру одноголосним суддівським рішенням в бою за статус обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією WBO. Також він зазнав трьох поразок на ринзі від Ф'юрі.

Очікується, що супербій між Усиком і Ф'юрі відбудеться наприкінці квітня. Місце поєдинку ще остаточно не визначене.

В активі 36-річного Усика 20 перемог (13 – нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 34-річного Ф'юрі 33 перемоги (24 – нокаутом) і одна нічия.

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