Усик проти Ф'юрі: відомий промоутер зробив прогноз на бій за звання "абсолюта"

Авторитетний британський промоутер Едді Гірн висловився про прийдешній бій між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

На думку промоутера, результат поєдинку залежатиме від форми, в якій "Циганський король" підійде до поєдинку з українцем. Гірн вважає, що його співвітчизник належним чином підготується до бою та зуміє здобути перемогу над Усиком.

"Думаю, що Ф'юрі переможе Усика. Але все залежить від того, що ми побачили у Тайсона в бою з Нганну – просто недооцінка чи він уже перебуває на спаді. Якщо друге, то на нього чекає дуже важкий поєдинок з Усиком.

Припускаю, що Тайсон виявиться надто великим для Олександра. Якщо Ф'юрі почне нормально тренуватися та підготується до бою, то повинен перемогти. Але не можна списувати Усика.

Це буде неймовірний бій для надважкої ваги. Ще один масштабний поєдинок у Саудівській Аравії, чудовий для дивізіону та всього боксу, бо ми побачимо протистояння за право бути "абсолютом", – сказав Гірн в інтерв'ю Matchroom Boxing.

Поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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