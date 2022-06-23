Усик провів дуель поглядів з Джошуа на рингу просто неба: ефектне промо бою (відео)

Усик провів дуель поглядів з Джошуа на рингу просто неба: ефектне промо бою (відео)

Чемпіон світу за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик та британець Ентоні Джошуа провели нову дуель поглядів напередодні реваншу.

Українець Олександр Усик та британець Ентоні Джошуа вперше вийшли на ринг після поєдинку, який відбувся у вересні минулого року.

В рамках промо бою боксери провели відкрите тренування і нову дуель поглядів.

У ролику, опублікованому Matchroom Boxing у Twitter видно, як суперники зійшлися до центру рингу із різних кутів. Усик і Джошуа тільки подивилися один одному в очі і розійшлися по своїх кутках.

The last Jeddah face off until fight week



#UsykJoshua2 promo shoot #RageOnTheRedSea pic.twitter.com/yRIGbCYZjA — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) June 23, 2022

Також суперники показали свої навички боксування.

Фото: K2Promotions Ukraine

Фото: K2Promotions Ukraine

Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. Напередодні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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