Усик провів відкрите тренування перед реваншем з Ф'юрі – поява на човні, шоу від Пивоварова (відео)

Ввечері середи, 18 грудня, володар титулів WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі Олександр Усик в Ер-Ріяді провів відкрите тренування перед боєм-реваншем проти ексчемпіона Тайсона Ф'юрі.

Український боксер прибув на тренування дуже ефектно – на човні та під яскравий музичний супровід. Солістом виступив відомий український співак Артем Пивоваров, який разом з хором виконав кілька пісень протягом відкритого тренування Олександра.

Usyk has ARRIVED! #Usyk2Fury | #RiyadhSeason | Dec 21, live on DAZN | Click link in bio to buy | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/LCN9OtpeOV — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 18, 2024

Опинившись у ринзі, Усик привітав глядачів та під прицілами фотокамер влаштував бій з тінню.

Олександр Усик / Фото: @queensberrypromotions

Олександр Усик / Фото: @queensberrypromotions

Олександр Усик / Фото: @queensberrypromotions

Олександр Усик / Фото: @queensberrypromotions

Зазначимо, що перед відкритим тренуванням Усика також відбувся аналогічний захід за участю Ф'юрі. Британець у непритаманній для себе манері поводився на публіці досить стримано і обійшовся без треш-току.

Arriving in STYLE



Tyson Fury is arriving to the workouts in a BOAT #Usyk2Fury | #RiyadhSeason | Dec 21, live on DAZN | Click link in bio to buy | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/viiJBQjL7q — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 18, 2024

The Gypsy King is HERE and he’s taking it all in #Usyk2Fury | #RiyadhSeason | Dec 21, live on DAZN | Click link in bio to buy | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/7P77cA1Vep — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 18, 2024

Повне відео відкритих тренуваннь Усика та Ф'юрі перед реваншем

Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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