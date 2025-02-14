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Усик розкритикував Дюбуа за витівку після своєї перемоги над Ф'юрі та назвав умову для реваншу

Усик розкритикував Дюбуа за витівку після своєї перемоги над Ф'юрі та назвав умову для реваншу

Олександр Усик і Даніель Дюбуа / Фото: Associated Press

Українець вважає, що британець поспішив, коли викликав його на об'єднавчий поєдинок.

Володар титулів WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик прокоментував витівку чемпіона світу за версією IBF Даніеля Дюбуа після своєї перемоги над Тайсоном Ф'юрі.

Тоді британець піднявся на ринг і перервав інтерв'ю українця, вихопивши у нього мікрофон і викликавши на бій.

Усик розкритикував Дюбуа за цей вчинок. На його думку, Даніелю варто спочатку 22 лютого захистити свій титул у поєдинку проти новозеландця Джозефа Паркера, а вже потім думати про об'єднавчий бій з українцем.

"Те, що зробив Даніель, було поганою ідеєю, тому що у нього є запланований поєдинок. Він сказав, що хоче реванш. Виконай свою роботу 22 лютого. Якщо виграєш – будь ласка", – сказав Усик у коментарі TNT Sports.

Зазначимо, що Усик у ринзі без вагань прийняв виклик Дюбуа і попросив очільника Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейха, який організував обидва поєдинки Олександра проти Ф'юрі, влаштувати йому бій з Даніелем.

Нагадаємо, у ніч проти 27 серпня 2023 року Усик у польському Вроцлаві нокаутував Дюбуа у дев'ятому раунді та захистив титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF.

У потенційному реванші між Усиком і Дюбуа на кону може стояти звання абсолютного чемпіона світу. Раніше Олександру довелося відмовитися від титулу IBF, а відтак втратити звання "абсолюта". Наразі поясом IBF володіє Дюбуа, який уже встиг один раз захистити його, нокаутувавши іншого британця Ентоні Джошуа.

У послужному списку 38-річного Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках. Сім з них він провів у надважкій вазі, де зумів стати першим абсолютним чемпіоном світу в XXI столітті. Перед цим Олександр також здобув статус "абсолюта" в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг).

В активі 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) у 24 поєдинках. Британець на прізвисько "Динаміт" має у своєму пасиві дві поразки – від Джо Джойса 2020 року та власне від Усика 2023-го.

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