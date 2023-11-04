Усик розповів, кого вважає переможцем бою Ф'юрі – Нганну

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик поділився своїми думками про перемогу володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі над ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну.

За словами українця, "Циганський король" заслужено був визнаний тріумфатором цього поєдинку.

"Коли я побачив нокдаун, я трохи захвилювався. Насамперед я дуже хвилювався за Ф'юрі, оскільки думав, що можуть бути якісь порушення. Я навіть кричав Тайсону, щоб він працював джебом і рухався.

Із точки зору боксу Тайсон переміг. Звичайно, що накладається тяжкість на те, що Нганну – це не боксер, а Тайсон Ф'юрі – чемпіон світу в надважкій вазі", - сказав Усик у коментарі YouTube-каналу TNT Sport Boxing.

Нагадаємо, в ніч проти 29 жовтня Ф'юрі переміг Нганну в поєдинку, який відбувся у саудівському Ер-Ріяді. У третьому раунді "Циганський король" побував у нокдауні, але зумів підвестися з канвасу та в підсумку здолав представника ММА роздільним рішенням суддів.

У наступному поєдинку Усик та Ф'юрі битимуться за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Раніше українець і британець підписали контракт на бій у Саудівській Аравії. Очікувалося, що боксери зійдуться в ринзі уже 23 грудня цього року, але через травму "Циганського короля" битву за "абсолюта" перенесли на лютий 2024-го.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

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