Усик розповів, коли збирається закінчити боксерську кар'єру

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик розповів, скільки ще триватиме його боксерська кар'єра.

За словами 37-річного українця, він планує проводити поєдинки ще близько трьох років. Олександр висловив впевненість у тому, що його найбільша перемога ще попереду.

"Я збираюся продовжувати займатися боксом. Можливо, ще близько трьох років. Моя мотивація – дисципліна, сім'я та вболівальники. Я ціную підтримку народу та українських солдатів. Це моя мотивація. Ми здатні на більше завдяки старанній роботі. Моя найбільша перемога ще попереду. Це станеться, коли моя душа буде доставлена до раю", – сказав Усик у коментарі BoxingScene.

Вже у суботу, 18 травня, Усик битиметься з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Довгоочікуваний поєдинок відбудеться у саудівському Ер-Ріяді.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

Раніше повідомлялося, що переможця бою Усик – Ф'юрі позбавлять одного з чемпіонських поясів.

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