Усик розповів, кому присвячує перемогу над Ф'юрі в реванші

Олександр звернувся до своєї матері та всіх матерів України.

Володар титулів WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі Олександр Усик розповів, кому присвячує перемогу над Тайсоном Ф'юрі в бою-реванші.

Після того, Усика в ринзі оголосили переможцем поєдинку, він заявив, що хоче присвятити цю перемогу своїй матері і всім матерям України

"Хочу присвятити цю перемогу своїй матусі, яка багато років за мене переживає та нервує. А також всім матерям України", – сказав Усик.

Зазначимо, що першу перемогу над Ф'юрі українець присвятив своєму батькові, який помер 2012 року.

Усик переміг Ф'юрі одноголосним рішенням суддів – усі три 116-112. Український чемпіон захистив свої пояси WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі

На відміну від першого бою, цього разу на кону не стояло звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, перший поєдинок між Усиком і Ф'юрі відбувся в Ер-Ріяді у ніч проти 19 травня 2024 року. Тоді українець переміг британця роздільним рішенням суддів. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті, зосередивши у своїх руках усі чотири головні боксерські пояси – WBO, WBA, IBF та WBC.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

Читайте також:

Усик після перемоги над Ф'юрі підняв у ринзі шаблю гетьмана Мазепи – що про неї відомо (фото)

Усик дав перший коментар після перемоги над Ф'юрі в реванші: що сказав український чемпіон

Усик – Ф'юрі: онлайн-трансляція бою-реваншу