Усик спрогнозував переможця можливого бою між Ф'юрі та Джошуа

Володар титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик поділився думками про можливий бій між ексчемпіонами Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Український боксер вважає, що в потенційному поєдинку британців перемогу здобуде Ей Джей. Він схиляється до тріумфу Джошуа суддівським рішенням.

"Можливо, Ентоні Джошуа (переможе, якщо вони битимуться – прим.). Нокаутом чи за очками? Я не знаю. Можливо, за очками. Я не знаю", – сказав Усик в інтерв'ю Boxing King Media.

За свою кар'єру Усик по два рази проводив поєдинки з Джошуа та Ф'юрі. Усі вони завершилися перемогами українця рішенням суддів.

Дивіться також: "Хоче грошей": промоутер Усика прокоментував бажання Ф'юрі провести третій бій з українцем

Реванш Усик – Ф'юрі: підсумки бою

У ніч проти 22 грудня Усик в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) переміг Ф'юрі одноголосним рішенням суддів (тричі по 116-112) і захистив титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою-реваншу між Усиком і Ф'юрі, а також яскраві фото поєдинку.

Також до вашої уваги суддівські записки та статистика ударів реваншу Усик – Ф'юрі.

Ф'юрі не визнав поразку від Усика, не погодившись із суддівським вердиктом. На ці слова "Циганського короля" український боксер відреагував категорично, заявивши, що здобув заслужену перемогу.

Дивіться також: Бій за "абсолюта", повернення до крузервейту чи пенсія: Усик озвучив плани після перемоги над Ф'юрі

На відміну від першого бою, в реванші Усик – Ф'юрі на кону не стояло звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі у XXI столітті та першим в історії "абсолютом" хевівейту з чотирма головними титулами – WBO, WBA, IBF та WBC.

Читайте також:

Евандер Холіфілд відреагував на перемогу Усика в реванші з Ф'юрі

Дюбуа після перемоги Усика над Ф'юрі викликав його на бій за звання "абсолюта" – відповідь українця

Леннокс Льюїс прокоментував перемогу Усика в реванші проти Ф'юрі