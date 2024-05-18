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Усик та Ф'юрі прибули на бій за звання абсолютного чемпіона світу (відео)

Усик та Ф'юрі прибули на бій за звання абсолютного чемпіона світу (відео)

Усик – Ф'юрі / Фото: Associated Press

Зовсім скоро українець і британець зійдуться в ринзі.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик та володар титулу WBC Тайсон Ф'юрі прибули на бій за звання абсолютного чемпіона світу.

Український боксер узяв із собою талісман від доньки – іграшкового віслюка.

Британець у стильному костюмі, чорних окулярах і капелюсі вже також прибув на арену.

Коли бій Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу

Поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 18 травня в саудівському Ер-Ріяді. Спочатку бій було заплановано на 17 лютого, однак через травму, яку британець отримав під час одного зі спарингів, його перенесли на іншу дату.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція бою Усик – Ф'юрі. Орієнтовний час початку поєдинку – не раніше 00:30 неділі, 19 травня, за київським часом.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Нагадаємо, напередодні бою Усик і Ф'юрі показали вагу. Також боксери провели фінальну дуель поглядів, під час якої британець штовхнув українця.

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