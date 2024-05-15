Усик та Ф'юрі провели відкрите тренування перед чемпіонським боєм (відео)

Українець та британець показали свої навички перед публікою.

У середу ввечері, 15 травня, чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик та володар титулу WBC Тайсон Ф'юрі провели відкрите тренування напередодні поєдинку за звання "абсолюта".

Першим у ринзі з'явився український боксер і разом зі своїм тренером відпрацьовував удари "на лапах".

Just a glimpse of that elusive style that the Ukrainian is so well known for #FuryUsyk | Saturday | @boxingontnt | #RiyadhSeason pic.twitter.com/6Nu4fK8i9z — Queensberry Promotions (@Queensberry) May 15, 2024

Слідом за Усиком опинився перед публікою вже Ф'юрі, який дозволив своєму тренеру ударами перевірити корпус "Циганського короля".

Зазначимо, що Олександр пильно стежив за тренуванням свого британського суперника.

Oleksandr Usyk's eyes are glued on the ring as Tyson Fury dances around the ring #FuryUsyk | Saturday | @boxingontnt | #RiyadhSeason pic.twitter.com/cPSVtPKinu — Queensberry Promotions (@Queensberry) May 15, 2024

Коли бій Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу

Поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 18 травня в саудівському Ер-Ріяді. Спочатку бій було заплановано на 17 лютого, однак через травму, яку британець отримав під час одного зі спарингів, його перенесли на іншу дату.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

Раніше повідомлялося, що переможця бою Усик – Ф'юрі позбавлять одного з чемпіонських поясів.

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