Усик та Ф'юрі висловилися на першій пресконференції перед реваншем: що говорили боксери

Українець та британець взяли участь в офіційному заході, який відбувся в Лондоні.

Володар титулів WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі Олександр Усик та колишній чемпіон Тайсон Ф'юрі дали коментарі під час пресконференції в Лондоні, яка присвячена їхньому бою-реваншу.

Зокрема українець розповів про свою мотивацію на другий поєдинок проти "Циганського короля".

"Я щасливий бути тут. Яка моя мотивація? У мене немає мотивації, тільки мій режим та концентрація – це моя мотивація. Досить", – сказав Усик.

Своєю чергою, британець визнав, що Усик здобув справедливу перемогу в першому бою.

"Насправді минуло близько 4,5 року відтоді, як був другий бій проти Вайлдера, востаннє я був аутсайдером у цих боях. Про що я думаю? Я просто з нетерпінням чекаю на фантастичний бій. У травні був фантастичний поєдинок. Олександр виграв бій чесно та справедливо.

Я просто хочу знову влаштувати чудовий бій. Минулого разу це було дуже близько, я виграв з перевагою в одне очко. Трохи більше зосередженості, трохи менше самозаспокоєння, і я повинен зробити те, що мені потрібно. Нічого радикально не повинно змінюватися, трохи більше того самого, трохи більше зосередженості, як я кажу, і я переможу", – заявив Ф'юрі.

Раніше повідомлялося, що Усик в образі "Хітмена" прийшов на пресконференцію перед реваншем з Ф'юрі. Також українець і британець провели битву поглядів.

Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою Усик – Ф'юрі.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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