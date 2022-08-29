Усик, Терлюга, Проценко та інші: Зеленський вручив нагороди спортивним діячам до Дня Незалежності

Українські спортивні діячі отримали державні нагороди з нагоди Дня Незалежності. Глава держави відзначив кращих атлетів і тренерів держави.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Орденом "За заслуги" І ступеня нагороджено чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика, який переміг в реванші колишнього чемпіона Ентоні Джошуа та захистив пояси, якими володів, а також чемпіона Всесвітніх ігор-2022 з таїландського боксу Ігоря Любченка.

Також до списку включили призера Олімпійських ігор Олександра Абраменка та його тренера Енвера Аблаєва. Їх відзначили орденом "За заслуги" ІІ ступеня. Таку ж нагороду отримали призер ЧС з легкої атлетики Андрій Проценко та чемпіон Всесвітніх ігор-2022 з паверліфтингу Володимир Рисєв.

Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня нагороджено одразу 11 спортсменів, які представляли Україну на Всесвітніх іграх-2022: чемпіона з паверліфтингу Олексія Бичкова, чемпіонку з підводного плавання Софію Гречко, чемпіона з сумо Важі Даіурі, чемпіонів зі спортивної акробатики Вікторію Козловську, Богдана Колмакова, Таїсію Марченко, Богдана Пограничного, Данила Стецюка, чемпіонку з таїландського боксу Анастасію Кулініч, чемпіона з воднолижного спорту Данила Фільченка, чемпіонку з сумо Світлану Ярьомку.

Орденом княгині Ольги І ступеня нагороджено українських каратисток Аніту Серьогіну та Анжеліку Терлюгу. Також орденом княгині Ольги ІІ ступеня нагороджено чемпіонку Всесвітніх ігор-2022 з сумо Іванну Березовську.

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