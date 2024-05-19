Усик у надзвичайно важкому бою переміг Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик переміг володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі в бою за звання абсолютного чемпіона світу.

Об'єднавчий поєдинок відбувся в ніч проти 19 серпня у саудівському Ер-Ріяді. Усик переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів – 115-112, 114-113 та 113-114.

На старті бою українець діяв активніше та викидав більше ударів. Ближче до екватора поєдинку британець вирівняв становище та провів хороший шостий раунд, завдавши одразу кількох сильних ударів по українцю.

Проте Усик витримав та перехопив ініціативу. У восьмому раунді Олександр влучив Ф'юрі в ніс, від чого у британця почалася кровотеча.

У дев'ятому раунді Усик відправив Ф'юрі в нокдаун – після серії ударів від українця "Циганський король" повис на канатах, рефері відраховував британцю до восьми, а потім одразу після поновлення бою пролунав гонг.

У заключних раундах українець сміливо йшов вперед та переважав британця, що в підсумку вилилося в перемогу роздільним рішенням суддів.

Таким чином, Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

Тепер у послужному списку 37-річного Усика 22 перемоги (14 – нокаутом) у 22 поєдинках. Шість з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

Для 35-річного Ф'юрі поразка від Усика стала першою у професійному боксі. Також у його активі 34 перемоги (24 – нокаутом) і одна нічия.

Читайте також:

Берінчик – Наваррете: де та коли дивитися титульний бій

Нокаут у першому раунді: непереможний українець знищив суперника в андеркарді бою Усик – Ф'юрі (відео)

Усик прибув на зважування перед боєм з Ф'юрі у вишиванці з портретом страченого росіянами військового