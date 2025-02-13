Усик увійшов до топ-10: опубліковано список найбільш високооплачуваних спортсменів світу 2024 року

Видання Sportico опублікувало список найбільш високооплачуваних спортсменів світу за підсумками 2024 року. До топ-10 цього рейтигу увійшов володар титулів WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі українець Олександр Усик.

Український боксер розташувався на сьомому місці. За даними джерела, торік він заробив 122 мільйони доларів.

Цікаво, що ексчемпіон хевівейту Тайсон Ф'юрі, якого Усик двічі переміг 2024 року, заробив 147 мільйонів доларів і посів третю позицію в представленому рейтингу.

Найбільш високооплачуваним спортсменом світу 2024 року став футболіст саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду із заробітком у 260 мільйонів доларів.

На другому місці опинився баскетболіст клубу НБА "Голден Стейт Ворріорз" Стефен Каррі – 153,8 млн доларів.

Топ-10 високооплачуваних спортсменів 2024 року за версією Sportico

1. Кріштіану Роналду (футбол) – 260 млн доларів

2. Стефен Каррі (баскетбол) – 153,8

3. Тайсон Ф'юрі (бокс) – 147

4. Ліонель Мессі (футбол) – 135

5. Леброн Джеймс (баскетбол) – 133,2

6. Неймар (футбол) – 133

7. Олександр Усик (бокс) – 122

8. Карім Бензема (футбол) – 116

9. Кіліан Мбаппе (футбол) – 110

10. Джон Рам (гольф) – 105,8

Раніше повідомлялося, що Усик назвав свого наступного суперника та кількість боїв до завершення кар'єри.

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