Усик в образі "Хітмена" прийшов на пресконференцію перед реваншем з Ф'юрі та звернувся до британця

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі Олександр Усик в образі "Хітмена" з'явився на пресконференцію перед поєдинком-реваншом з Тайсоном Ф'юрі.

Український боксер повторив стиль головного героя однойменної серії комп'ютерних ігор, який є професійним кілером, відомим під ім'ям Агент 47.

Як і персонаж з гри, Усик прийшов на захід у Лондоні в класичному чорному костюмі, білій сорочці з червоною краваткою та шкіряних рукавичках.

Особливістю персонажа також є те, що він пострижений наголо. Саме цей образ повністю повторив Олександр, попередньо поголившись наголо.

Фото свого стильного луку Усик також опублікував у соцмережах, звернувшись до Ф'юрі: "Я не залишу тебе самого. Ніколи", – написав українець.

Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

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Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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