Усик в особистому повідомленні пригрозив Лебізі, який викликав його на спаринг (відео)

Раніше Олександр погодився битися з Михайлом.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик написав особисте повідомлення блогеру Михайлу Лебізі, який викликав його на спаринг.

Про це розповів сам Лебіга під час стриму в Twitch. "Повідомлення від пана Усика", – сказав Михайло, показавши на телефоні меседж від боксера.

"Михайле, я йду за тобою", – пригрозив Усик в особистому повідомленні Лебізі.

Додамо, що раніше Усик у схожому стилі звертався до свого колишнього суперника британця Дерека Чісори, якого у жовтні 2020 року переміг одностайним суддівським рішенням.

"Дереку, я йду за тобою", – погрожував Усик британцю, тим самим підігріваючи інтерес до поєдинку.

Нагадаємо, Лебіга кинув виклик Усику під час благодійного стрим-марафону в Twitch. Михайло пообіцяв, що переможець їхнього бою отримає бутерброд з двома шматками ковбаси.

Олександр швидко прийняв виклик від блогера. "Привіт, неймовірна людино, я готовий. Буханка хліба, багато ковбаси і пиво", – написав Усик у коментарях в Instagram.

Лебіга – популярний український блогер, який завдяки своїм стримам на платформі Twitch збирає мільйони гривень для підтримки ЗСУ під час війни з російськими окупантами.

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